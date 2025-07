Dal sequestro al raddoppio: Pizzartist apre in San Mamolo

Dopo il sequestro scattato nell’ambito di un’indagine della Dda, Pizzartist resiste e radoppia: al locale attivo nel parco del Dlf se ne aggiungerà un altro in via San Mamolo grazie alla riapertura di Sforno. In entrambi i casi si tratta di attività che facevano capo all’imprenditore Omar Mohamed, arrestato a ottobre dalla Guardia di Finanza, legato ad ambienti della malavita calabrese.

Ad annunciare la novità è Stefania Di Buccio, l’avvocata a cui il tribunale ha affidato l’amministrazione giudiziaria di diversi beni sequestrati a Mohamed, partecipando oggi a un’udienza conoscitiva del Consiglio comunale che si è svolta proprio al Dlf.

La "gioia delle ultime ore" è che di Pizzartist "ne apriremo un altro", riferisce Di Buccio, grazie alla licenza di un’altra attività di Mohamed, per l’appunto Sforno in via San Mamolo, oggi chiuso: "Lo chiameremo Pizzartist 2" e proporrà gli stessi prodotti del locale al Dlf, con inaugurazione a settembre. Nel frattempo, la gestione degli affari di Mohamed rappresenta "una sfida molto impegnativa perché si parla di diverse società e diverse tipologie di attività". Con l’incognita: "Non sappiamo se i beni arriveranno alla confisca definitiva e quindi potranno entrare nel circolo della legalità".