La pizza gourmet di Sorbillo approda anche a Bologna: ecco dove

Bologna, 7 marzo 2024 - La pizza gourmet napoletana, tra le più famose in Italia e nel mondo, è arrivata anche a Bologna. Sorbillo ha aperto anche nel capoluogo emiliano con il suo formato 'gourmand', dopo il successo di Napoli, Milano e Roma. L'inaugurazione, alla quale ha partecipato anche Gino Sorbillo in persona, è iniziata alle ore 19, grande partecipazione per il taglio del nastro. Ai presenti nel locale in via Santo Stefano 40, sono state offerte pizze di quattro gusti differenti.

Gino Sorbillo, uno dei più rinomati pizzaioli al mondo, è sbarcato a Bologna in via Santo Stefano, al numero civico 40 che già in passato ha ospitato storiche pizzerie come Piedigrotta, Regina Margherita e Vasinikò. In occasione dell'inaugurazione, la pizzeria dal celebre formato "gourmand", che compie una rivisitazione della tradizionale pizza napoletana, ha offerto gratuitamente ai partecipanti presenti pizze di quattro versioni differenti: Margherita classica, Bolognese, con Mortadella di Bologna IGP e all'ananas. Non mancherà un omaggio alla città delle due torri, con una pizza speciale condita con il ragù della tradizione.