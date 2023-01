Plaple, web tv delle buone notizie

Un canale dedicato alle buone notizie. ‘Plaple’, web tv nata da Pmg Italia spa società benefit di Bologna e dalla Pmg Italia srl di Firenze, ha l’obiettivo di raccontare ciò che di positivo avviene in Italia, dando risalto alle aziende più virtuose, sostenibili e innovative. Il canale "nasce dall’idea che tutti noi siamo ‘Plaple’: planet e people, cioè siamo persone e siamo anche il nostro pianeta", ha annunciato l’ad di Pmg Italia società benefit, Marco Mazzoni.

"Cambiamento – continua l’ad – è la parola chiave per ristabilire i rapporti con le persone e l’equilibrio tra i bisogni socio ambientali, i consumi e lo sviluppo economico, ma solo se tutti si assumono le proprie responsabilità". La piattaforma ospiterà rubriche, storie di persone, volontari, istituzioni e imprenditori che agiscono in rete per la tutela del nostro pianeta.

L’iniziativa sarà anche uno strumento utile per promuovere gli obiettivi dell’agenda 2030. "Essere sostenibili è una sfida che vogliamo vincere – spiega Anna Santucci, responsabile di Pmg Italia srl e direttrice di Plaple tv –. Ma la nostra web tv si dedicherà anche alla difesa dei diritti dell’uomo, alle pari opportunità e alla cultura".

Sul tema è intervenuto anche il consigliere di ’Anche tu Conti’, Filippo Diaco, che è anche presidente della commissione per le disabilità: "La nostra amministrazione investe quasi il 45% del bilancio nel welfare per sostenere i più fragili. Da qui, vorremmo creare un osservatorio ad hoc per aiutare ancora più residenti, collaborando con il terzo settore".

Nicola Maria Servillo