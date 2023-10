Platani da abbattere, protesta contro il tram

Un flash mob per protestare contro il sottopasso della linea verde del tram, che prevede l’abbattimento dei 22 platani su via Ferrarese. La manifestazione, organizzata da Legambiente, è stamattina alle 8.45 all’inizio del viale alberato, che dovrà essere abbattuto per il sottopasso, che investirà anche le vie Mazza e Bolognese. Un’opera "impattante" vicino a parchi e scuole, che mette in allerta i cittadini. "Non siamo contrari al tram, ma la domanda è quella di trovare un’alternativa – spiega uno dei partecipanti –. Questa zona di quartiere così diventerà periferica. Pensavamo che il tram passasse lateralmente agli alberi, e invece verranno abbattuti: vogliamo trasparenza". A chiedere risposte è anche la Consulta del Verde. "Il Comune dovrà rispondere all’Osservazione, in cui chiediamo un’alternativa all’interramento dell’asse Ferrarese-Mazza-Bolognese e al parcheggio multipiano nel parcheggio di via Saliceto – spiega la presidente Angela Iacopetta –. Il verde deve essere un alleato e non un’interferenza".

m.m.