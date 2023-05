Plebiscito per Chiari: "Subito al lavoro"

Con il 78.5% dei voti Rossella Chiari è il nuovo sindaco di Castel d’Aiano mentre il suo avversario, il professor Dario Mingarelli, sostenuto da Fd’I, Lega e FI, si è fermato al 21.5%.

"Sappiamo che nessuno ha la bacchetta magica – spiega il nuovo sindaco, sostenuto da una lista civica – e per questo motivo da oggi inizieremo subito a lavorare per realizzare i punti del nostro programma. Come abbiamo fatto per la composizione della lista, manterremo il nostro stile inclusivo per cui continueremo a dialogare con tutti, a partire da chi in consiglio comunale rappresenterà la minoranza. Una buona amministrazione è veramente tale se è in grado di ascoltare tutti senza pregiudizi. Il fatto che nella lista siano rappresentate alcune persone dell’associazionismo locale è un buon punto di partenza". ’Obiettivo Futuro’ è il nome della lista che ha appoggiato la candidatura della Chiari e il suo programma era composto da tanti piccoli obiettivi concreti molto concentrati sul territorio.

"Credo che ognuno debba rispondere per le proprie responsabilità e per questo motivo debba parlare per quello che le compete. Sappiamo di essere un paese di confine che ha tra i suoi vicini due comuni nel modenese come Zocca e Montese e con loro dovremo continuare a confrontarci per garantire il miglior servizio possibile a chi abita in quelle zone. Con lo stesso spirito facciamo parte dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese e il nostro modello è quello di pensare ad uno sviluppo che sia compatibile con la tutela dell’ambiente facendo conoscere anche quelli che sono i nostri luoghi di interesse storico e turistico".

L’affluenza a questa tornata elettorale è stata del 55,2 %, contro il 69,9% delle passate elezioni. Con un corpo elettorale di 1.689 votanti, ciò significa che hanno partecipato 932 votanti con 16 schede nulle e 4 bianche. La lista di Chiari avrà otto seggi, quella di Mingarelli tre.

Castel d’Aiano è tornata al voto con un anno di anticipo rispetto al previsto per la prematura scomparsa del sindaco Alberto Nasci, che nel 2019 era stato eletto con il 1.005 voti.

Massimo Selleri