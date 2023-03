’Plurale femminile’ a Casa Frabboni

Inaugura domani "Plurale femminile", la mostra personale di Antonella Cinelli al Museo Casa Frabboni, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna promosse da Unione Reno Galliera e Comune di San Pietro in Casale. La mostra, curata da Elisa Busato del Servizio Musei dell’Unione Reno Galliera, prosegue la politica culturale dell’assessore Riccardo Marchetti, che negli ultimi anni ha trasformato lo spazio espositivo del Museo Casa Frabboni, che già ospita un’interessante collezione archeologica, valorizzando gli spazi dedicati alle mostre temporanee con un occhio di riguardo all’arte contemporanea. L’inaugurazione, alla presenza dell’artista, è per domani alle ore 17 al Museo Casa Frabboni in via Matteotti, 169. La mostra è visitabile a ingresso gratuito fino al 30 aprile tutti i sabati e domenica dalle 15 alle 18.