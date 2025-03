Pluriclassi in Appennino, tre Comuni premiati con i fondi regionali

Con l’approvazione delle candidature dell’ultima finestra prevista per partecipare, si è chiuso il bando della Regione Emilia-Romagna destinato a sostenere e finanziare le pluriclassi nelle scuole primarie di montagna: la giunta, nell’ultima seduta, ha dato il via libera al 100% delle domande presentate per l’anno scolastico 2024-2025. In tutto sono 104 le pluriclassi che potranno contare sulle risorse destinate a progetti innovativi, con 44 territori montani coinvolti, Comuni e Unioni di Comuni, da Piacenza a Rimini, che s’impegnano a realizzarli assieme a istituzioni scolastiche, enti e organizzazioni del territorio. Nell’Appennino bolognese i fondi vanno a Castel di Casio, con 11.500 euro, Grizzana Morandi, con 11.496 e Camugnano, con 8.500 euro.

"Ogni studente e studentessa, indipendentemente dal luogo in cui vive, ha diritto ad un’istruzione di qualità", sottolineano gli assessori regionali Isabella Conti e Davide Baruffi. In totale, per l’anno scolastico in corso, vengono assegnati quasi 700mila euro, esattamente 696.781, di risorse del Fondo sociale europeo Plus. Il sostegno finanziario previsto è di 3.000 euro per ogni pluriclasse, più 5.500 euro per ciascun plesso scolastico, e permetterà di realizzare azioni di ampliamento del tempo-scuola con attività extra curriculari che spaziano dall’educazione ambientale a quella civica, anche con il coinvolgimento delle famiglie e delle realtà associative e produttive.