Pnrr e Case di comunità. I forzisti contro la Regione: "Fondi spesi solo al 28%"

Emilia-Romagna "ferma al palo" sul Pnrr per la sanità. Lo afferma Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice di Forza Italia in regione.

"I dati sull’attuazione della missione 6 Salute del Pnrr mostrano una situazione inaccettabile: in Emilia-Romagna le Case della Comunità, che rappresentano il fulcro della presa in carico territoriale, sono completate solo in minima parte. Su 84 progetti finanziati, appena otto risultano conclusi e la Regione ha speso soltanto il 28,6% dei fondi disponibili. Nonostante le risorse messe a disposizione dal governo, l’Emilia-Romagna continua a non rispettare le scadenze, mettendo a rischio servizi essenziali per i cittadini".

Questi numeri, aggiunge Moreno Masotti, responsabile Seniores Forza Italia Provincia di Bologna e segretario Fi al Navile, "certificano un ritardo gravissimo".

La Regione Emilia-Romagna, secondo l’azzurro, "non solo rischia di perdere preziosi finanziamenti europei, ma soprattutto sta privando i pazienti cronici della possibilità di accedere a un percorso di cura moderno e integrato. È chiaro che le responsabilità non sono del Governo ma di una gestione regionale lenta e inefficace".

Tassinari sostiene inoltre che la telemedicina e il telemonitoraggio "funzionano soltanto se tutti i comparti partono insieme: medici di base, infermieri di comunità, piattaforme digitali e strutture territoriali devono essere attivati in maniera simultanea. Se una parte resta indietro, si blocca l’intero sistema e si perdono opportunità fondamentali per i cittadini".

Masotti poi conclude: "Il rischio concreto è che i pazienti cronici si trovino davanti a un’assistenza frammentata e poco affidabile, con inevitabile perdita di fiducia nella sanità territoriale". In ogni caso Forza Italia, assicura, "continuerà a denunciare le inefficienze della Regione e a battersi perché i cittadini abbiano finalmente i servizi che meritano".