Pnrr, il protocollo della legalità

di Massimo Selleri

La Guardia di Finanza di Bologna ha firmato un protocollo di intesa con l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese per un controllo capillare di tutti quei progetti che, nei territorio di competenza dell’Unione, saranno realizzati con i fondi del Pnrr. L’accordo, che è stato firmato anche dal Comune di Alto Reno Terme, si pone l’obiettivo di rafforzare il sistema di monitoraggio e vigilanza relativo all’esecuzione delle opere pubbliche o dei servizi e all’erogazione di incentivi per cittadini e imprese connessi alla realizzazione del Pnrr e del Fondo Complementare di matrice nazionale.

"Questa iniziativa nasce dal livello centrale e poi periferico della Guardia di Finanza – spiega il generale della Gdf Carlo Levanti – ed è finalizzata a garantire che le opere finanziate dal piano nazionale di resilienza siano svolte in una cornice di legalità prevenendo eventuali infiltrazioni da parte di componenti dell’economia non propriamente legali. In questo modo vogliamo garantire al cittadino sia la corretta realizzazione dei lavori sia il corretto stanziamento dei fondi". Le opere soggette a questa vigilanza sono quelle nate con lo scopo di contribuire, nell’immediato, a riparare i danni economici e sociali causati dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e con l’obiettivo a lungo termine di rendere l’Europa più verde, più digitale, più resiliente. In quest’ottica l’Unione ha il compito di attuare le progettualità previste e su cui ricadono, per previsione normativa, rigorosi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo.

"Stiamo vivendo un momento ancora straordinario – spiega il presidente dell’Unione e sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri – dove sono necessari un impegno e un senso di responsabilità altrettanto straordinari. Questo accordo ci dà la garanzia di poter gestire questo enorme flusso di finanziamenti pubblici che arriveranno sul nostro territorio spalla a spalla con la guardia di finanza. Questo ci permetterà di avere la loro esperienza sul campo e un supporto indispensabile affinché tutto quello che andremo a fare sia regolare e corretto". Il protocollo rimarrà operativo fino all’utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel Pnrr e, comunque, fino al 31 dicembre 2026, inserendosi in una cornice di attenzione istituzionale rivolta al corretto impiego delle risorse pubbliche.