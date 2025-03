"Pnrr, stiamo rispettando i tempi"

Un lavoro "gigantesco e stoico". Per ora portato avanti "rispettando i tempi". Così il Comune, tramite l’assessora Anna Lisa Boni, considera gli investimenti Pnrr in corso: 52 progetti finanziati con 807 milioni di di risorse Next generation Eu. L’importo complessivo dei finanziamenti supera un miliardo di euro e fa di Bologna il territorio con il più alto ammontare di fondi pro capite, mentre a farla da padrone tra i diversi settore è quello della mobilità (890 milioni), con il tram a farla da padrone assieme a ciclabili e bus a idrogeno. Il punto è stato fatto ieri mattina in commissione: ad oggi le liquidazioni ammontano a 350 milioni, mentre gli anticipi richiesti arrivano a 269, di cui 249 incassati. Le spese rendicontate sono per 236 milioni di euro e di questi 100 milioni riguardano cifre già in cassa. Altri 70 milioni circa dovrebbero essere rendicontati nelle prossime settimane. Oltre il 70% dei fondi riguarda la realizzazione delle due linee del tram. Altri 118 milioni di euro riguardano il Piano urbano integrato, in cui rientra ad esempio il progetto del Polo della Memoria, a cui si aggiungono 22 milioni solo per la rigenerazione urbana. Ci sono poi quasi 23 milioni per le scuole, altri 28 per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza delle infrastrutture, 11,5 per opere in ambito sportivo, 8 per la cultura (tra cui la messa in sicurezza della Garisenda, per la quale si sta chiudendo il progetto esecutivo), 6,4 per il welfare e 9,5 per la digitalizzazione della Pa.

Tra le difficoltà c’è anche la lentezza nelle liquidazioni da parte dei Ministeri, spiega Boni, a cui il Comune fa fronte anticipando risorse proprie (al momento senza problemi di flussi di cassa). "Il Ministero con cui abbiamo più problemi è quello delle Infrastrutture – rileva l’assessore – perché è quello da cui arriva la maggior parte dei fondi". Non mancano comunque anche le difficoltà legate "a sistemi di controlli differenti" tra i dicasteri, che portano "incomprensioni, richieste di integrazione o interpretazioni diverse". Per questo, afferma Boni, "servirebbe più omogeneità".