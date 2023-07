"Pnrr, usare i fondi non spesi dagli altri"

L’Emilia-Romagna si candida a spendere anche le risorse del Pnrr che rischiano di restare inutilizzate. Ad annunciarlo è il presidente Stefano Bonaccini. "Avanzeremo proposte in overbooking sul Pnrr, per progetti su mobilità sostenibile e difesa del suolo – spiega Bonaccini –, candidandoci a spendere le risorse non spese dagli altri, ma che comunque il Governo deve rendicontare alla Ue". L’Emilia-Romagna si prepara a presentare al ministro Raffaele Fitto un piano complessivo che riguarda i fondi europei, "dimostrando ancora una volta che sappiamo programmare, impegnare e spendere. Fossero tutti virtuosi come noi...". Il primo obiettivo è sbloccare i Fondi di sviluppo e coesione, la cui assegnazione è in ritardo di mesi. "Ma sono fiducioso di riuscire a firmare l’accordo col Governo", assicura il governatore. In merito al periodo 2021 - 2027, L’Emilia-Romagna ha "già impegnato il 50% del Fesr e del Piano di sviluppo rurale – dice Bonaccini –. Riprogrammeremo una parte del Fesr per il contrasto al dissesto idrogeologico". Per il Fsc, "avanzeremo una proposta organica su alcune priorità: difesa del suolo, con un nuovo bando per la rigenerazione urbana; mobilità provinciale; adattamento al cambiamento climatico; aree interne e montagna – aggiunge –. E confermo che il primo investimento sui nidi sarà per renderli gratuiti in montagna". Previsti anche bandi per impianti sportivi, poli culturali e universitari. "Questo è il piano che presenteremo in settimana a Fitto", conclude Bonaccini, che insiste sul consumo di suolo –. La nostra è la legge più restrittiva d’Italia, ma serve una legge nazionale. Spero che il Parlamento e il Governo lavorino insieme per approvarla. Lo dico anche al mio partito, e ai 5 stelle".