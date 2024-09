Pobega corre e lascia il segno. Esordio complicato per Casale. Aebischer tenero come un grissino

Skorupski 6 Dev’essere un brutto spettacolo vedere da dietro dieci compagni che nel primo tempo non sanno cosa fare. Lui fa quello che può e non può nulla sulla deviazione fatale di Casale, così come sul 2-0 di Cutrone.

Posch 5 Spaesato, sempre in affanno, con la rapidità di un bradipo. Nell’azione dell’1-0, quando Cutrone affonda in area, lui sta prendendo un caffè. Si rianima un po’ nel finale di partita, ma tocca comunque chiedere alla casa madre austriaca di spedire a Casteldebole il modello originale.

Beukema 5,5 Balla anche lui il ballo di San Vito quando il Como avanza a folate, trovando praterie non presidiate. Al 39’ non vede Cutrone che taglia alle sue spalle e sfiora il 2-0.

Casale 5 Debutto sfortunato perché la deviazione sul tiro-cross di Cutrone è figlia del caso. Al 33’ mette un rattoppo provvidenziale sul sinistro a botta sicura di Cutrone, ma è l’unica nota di merito di un debutto complicatissimo.

Miranda 5,5 Perde anche lui un paio di palloni sanguinosi e un crossettino ben pennellato non basta a salvare il pomeriggio. Si oppone, invano, al 2-0 di Cutrone: ma in quella posizione che cosa ci faceva? Misteri della difesa alta.

Aebischer 4,5 Difficile capire che cosa gli sia successo, ma non ne azzecca praticamente una. In mezzo al campo è tenero come un grissino e quando perde palla (spesso) si aprono voragini davanti a Skorupski. Impresentabile.

Freuler 5,5 La diga è fragilissima. E se fa cilecca anche Remo è segno che è tutto il software a non funzionare.

Pobega 6 Prima da titolare, corre dal primo all’ultimo minuto. Commettendo errori ma lasciando il segno: nella ripresa colpisce il palo e dà il la all’azione del gol di Castro.

Orsolini 5 Nel primo tempo spaventa Audero con un sinistro velenoso, poi s’intestardisce infilandosi in vicoli ciechi. Tanto fumo, poco arrosto.

Odgaard 5,5 Lavora come un fabbro, ma non cesella come un orefice.

Fabbian 5,5 L’inizio di ripresa è promettente, il seguito un po’ anonimo.

Iling-Junior 7 Debutto e gol alla Del Piero: che cosa gli si potrebbe chiedere di più?

Ndoye 6 Vivace: è un buon rientro dall’infortunio.

Lucumì 6 Dà solidità nel finale. Italiano 5,5 E’ il pilota di una macchina che a volte si pianta e quando riparte procede a sbalzi. La difesa alta apre autostrade a quelli del Como. Nella ripresa però indovina i cambi.

Voto squadra 6

Massimo Vitali