"Poche persone si avventurano qui"

Uno dei tanti problemi evidenziati da Fabio Serra de L’ottica è la scarsità di persone che transitano per via Matteotti e tutte le vie limitrofe della Bolognina. "La paura impedisce alle persone di venire qui. Nessuno si fida di portare un proprio caro a fare una passeggiata in queste vie di Bologna", racconta Serra indicando, sotto al portico di via Matteotti, alcuni punti in cui ogni mattina si ritrova "qualsiasi cosa: cocci di bottiglia rotti, spazzatura e di tutto e di più". La cosa che stupisce di più Serra, però, è il fatto che "questo è un problema che conoscono tutti, ma per arrestarli devi coglierli mentre compiono il reato. Anche la polizia è consapevole di chi siano questi soggetti e cosa fanno", parla Serra.