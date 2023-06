"Pochi agenti e una sola volante" Il Siulp presenta la lista della spesa

Nei giorni scorsi una delegazione del sindacato di polizia Siulp, Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, ha incontrato la dirigente del commissariato di San Giovanni in Persiceto, il vice questore Gabriella Panarace. Scopo dell’incontro è stato quello di confrontarsi su alcuni problemi ancora irrisolti. "Sicuramente – spiega Amedeo Landino, segretario provinciale del Siulp - la forte carenza di organico di cui soffre il commissariato e la mancanza di assegnazioni degli agenti di nuova nomina a giugno non aiuterà. Chiederemo anche per questo un incontro al sindaco Lorenzo Pellegatti per valutare la disponibilità di alloggi o proposte abitative. Ciò in modo da poter rendere maggiormente agevole incrementare il personale di nuova nomina. Come successo a Imola, dove il sindaco ha messo a disposizione della polizia un appartamento. Ed è stata così possibile l’assegnazione di tre nuovi agenti". Il sindacalista poi segnala che è inammissibile il continuo taglio degli straordinari. E rileva che il monte ore assegnato al commissariato risulta assolutamente inadeguato alle esigenze crescenti del territorio.

"Nell’incontro abbiamo altresì evidenziato – prosegue Landino – la mancanza di notizie riguardo l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio che ospita il commissariato. Infatti risultano molte le situazioni critiche che fanno emergere numerosi disagi al personale. In taluni casi il personale è costretto a condividere stanze, seppur con attività in corso differenti, e spostarsi in caso di attività sempre in corso". E’ stato persino segnalato al Siulp che, in caso di audizioni, alcuni colleghi debbano lasciare le postazioni. Anche in questo caso il sindacato ha sollecitato la Questura a trovare una urgente soluzione.

"Infine – prosegue Landino –, abbiamo evidenziato la carenza del parco auto, visto che per il controllo del territorio è presente una sola volante, autovettura con particolari dotazioni. È facilmente intuibile che di fronte a un inconveniente o imprevisto si rischia di interrompere o sopprimere la volante. E questo è inaccettabile". E aggiunge: "Resta l’auspicio che anche per il commissariato di San Giovanni in Persiceto si cambi passo, facendo il possibile affinché si affrontino, con energia e convinzione, i problemi irrisolti. Siamo convinti che migliorare le condizioni di lavoro del poliziotti non può che garantire maggiore sicurezza ai cittadini".

Pier Luigi Trombetta