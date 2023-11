Pochi fedeli, pochi preti. Che peccato

Gennasi

LA PERLA

Dopo il disastroso summit di Roma, sono rimaste poche speranze e una sola certezza: i cialtroni non passeranno mai di moda.

CALCIO

Continua il magic moment rossoblù. Tanto che una nota multinazionale ha scelto l’attaccante olandese Zirkzee come testimonial europeo di una nuova linea di prodotti per la cura dei capelli, dallo shampoo al gel, dal balsamo ai bigodini.

BASKET A1

Prima sconfitta in campionato della Virtus, a Cremona. A conferma che, di questi tempi, non è affatto facile il rapporto di noi bolognesi con torri e torroni.

BASKET A2

Lo sfavillante sette su sette collezionato dalla Fortitudo porta la firma, tra le altre, di un giocatore che va per i 35 ma la mette ancora dentro con assiduità. Domenica, ad esempio, nella vittoria in volata contro Piacenza ha infilato otto bombe su undici tentativi. All’anagrafe fa Aradori, in campo chiamiamolo Aradoro.

DROGA

Quasi quattrocento piantine di marijuana, diligentemente tenute e abilmente nascoste, sono state scoperte dai carabinieri in un bosco nei pressi di San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino. Si indaga per risalire ai coltivatori seguendo un filo di fumo.

A TUTTO MALTO

Da venerdì a domenica l’Unipol Arena ospiterà la fiera della birra artigianale. Duecento varietà prodotte da una cinquantina di aziende, italiane e straniere. Di contorno, musica dal vivo e cibo da strada, dibattiti e laboratori. Bionde, nere, rosse: se ne berranno di tutti i colori. NELLA REGIONE

Dal 2018 al giugno scorso l’importo dei ticket sanitari non pagati dagli utenti ammonta a 87 milioni di euro: 56 per le visite specialistiche, 31 per il pronto soccorso. Di questo tesoretto, le Ausl hanno recuperato poco più di un terzo. Ciò significa che il paziente è ancora in prognosi riservata.