"Pochi incidenti nell’incrocio della tragedia"

Sui social e in paese corrono ancora veloci le polemiche in merito all’incrocio, tra via Emilia e via Kennedy, a San Lazzaro, dove, una settimana fa, ha perso la vita il 22enne di Monterenzio Brayan Mini Wilxander. Il giovane, che era in sella al suo scooter Kymco 125 e che procedeva su via Emilia, si è scontrato con un bus, in servizio per trasporto conducenti, che proveniva dalla laterale via Kennedy. Il semaforo che regola l’incrocia, visto che erano le 4 del mattino, era lampeggiante.

A replicare a polemiche di opposizione e cittadini, che chiedono una rotonda e un miglioramento dell’incrocio, è l’assessore alla Viabilità di San Lazzaro Luca Melega: "Va precisato che l’ipotesi di realizzare una rotatoria in quella zona negli scorsi anni era stata oggetto di un approfondimento da parte degli uffici comunali. Alla fine della ricognizione il progetto venne accantonato a causa delle significative difficoltà tecniche causate dall’interferenza con le opere per il trasporto pubblico locale, come le banchine delle fermate e, soprattutto, le linee filoviarie che alimentano i mezzi pubblici elettrici. Per quel che riguarda l’incidentalità dell’incrocio, negli ultimi cinque anni, sono stati in tutto 9 gli incidenti che si sono verificati in quello stesso punto e mai con conseguenze drammatiche come capitato, purtroppo, domenica scorsa, a fronte dei più di 600 incidenti che la Locale ha rilevato nell’intero territorio. Il tragico evento di domenica ci richiama alla necessità di introdurre tutti gli accorgimenti possibili per implementare la sicurezza di automobilisti, pedoni e utenti delle strada".

Intanto, in attesa che venga resa nota la data del funerale del 22enne, a ricordarlo, con una lettera accorata, è l’amico Emanuele: "Sei la persona più sincera che abbia mai conosciuto, e il vuoto che lasci nella vita mia e di molti altri non potrà in nessuna maniera essere colmato, ti sei portato via una parte di me. Non posso fare altro che ringraziarti per avere reso la mia vita migliore, sei stato molto più di un amico, nessuno potrà mai davvero comprendere il legame che ci univa, e va bene così, lo sapevamo noi, ed era bellissimo Brayan. Mi hanno detto che avevi il sorriso in faccia quella notte, ed è così che voglio ricordarti. Non ho intenzione di dilungarmi oltre, quello che dovevo dirti te l’ho sempre detto, in faccia, perché noi abbiamo sempre fatto così, il resto non ci è mai interessato. Alla persona più vera che abbia mai incontrato".

Zoe Pederzini