Pochi parcheggi e molte multe al PalaDozza

C’è un punto fermo da cui non si può prescindere: se uno parcheggia in divieto di sosta sa che rischia una sanzione. A margine si può legittimamente pensare che in presenza di eventi sportivi la polizia municipale usi tolleranza per un paio d’ore, soprattutto in un’area della città dove c’è carenza di stalli. Anzi nelle vicinanze del PalaDozza il sindaco che vorrebbe eliminare le auto e vedere tutti i bolognesi in bicicletta o in bus ha eliminato circa 200 parcheggi per scoperchiare un tratto del canale Reno. Invocare il buonsenso è giusto ma non può essere una pretesa e così chi si ferma in divieto di sosta deve farsene una ragione. Nei pressi dello stadio Dall’Ara dove da decenni vige la regola non scritta della sosta selvaggia centinaia e centinaia di auto sarebbero da multare. Ma non succede mai. Allora perchè due pesi e due misure? Perché al PalaDozza si fanno le multe e intorno allo stadio no? Senza contare che per questa parte strategica della città non si è mai visto un progetto per aumentare le possibilità della sosta. Il Comune ha agito al contrario, l’ha penalizzata. A proposito che fine ha fatto il Museo del basket al PalaDozza la cui apertura è stata annunciata dal sindaco già due volte come imminente? Bisognerebbe multare il Comune per i ritardi.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it