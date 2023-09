"Poco tempo per studiare il Pug. Va proprogata la scadenza"

Più tempo per esaminare il Piano urbanistico generale di Persiceto. Lo chiede il gruppo consiliare di minoranza ‘Idee in marcia per Persiceto e frazioni’ per voce della capogruppo Sara Accorsi. Dopo averlo presentato in consiglio comunale lo scorso 27 giugno e in alcune assemblee con i cittadini e con imprenditori e commercianti, l’amministrazione comunale ha infatti posto la data del 17 settembre come ultimo giorno per presentare osservazioni al Pug. Troppo poco secondo il gruppo di minoranza. "Il Pug – spiega Accorsi – scrive il futuro della nostra comunità. E la modalità utilizzata dall’amministrazione per fare partecipare la cittadinanza alla sua elaborazione è semplicemente inaccettabile. Il Pug deve essere reso comprensibile anche ai non esperti. E occorre allungare di due mesi il tempo per fare osservazioni". Recentemente il gruppo consiliare ha avuto un incontro di confronto col sindaco Lorenzo Pellegatti, con i tecnici dell’Ufficio Urbanistica e con l’architetto responsabile del progetto.

"Nell’incontro – continua Accorsi – abbiamo ribadito l’assoluta mancanza di vera partecipazione al Pug considerandone l’assunzione a metà luglio e il tempo di discussione di agosto. Abbiamo pertanto chiesto che la data indicata del 17 settembre come termine ultimo per presentare le osservazioni sia posticipato". E aggiunge: "Il Pug è di tutta la città, è di tutta la cittadinanza, di oggi e di domani e per questo serve più tempo. E’ uno strumento nuovo e prezioso e va compreso, nella sua efficacia. Il sindaco però ha detto no. Il 17 prendere o lasciare e poi ha lasciato la riunione. Per ribadire la nostra richiesta, abbiamo inviato una nuova formale richiesta". Non si fa aspettare la replica del primo cittadino. "Dobbiamo rispettare delle scadenze precise –. ribadisce Pellegatti – e il 17 settembre resta confermato. Tuttavia nei giorni scorsi è stato organizzato un altro incontro con i cittadini per discutere del Pug".

Pier Luigi Trombetta