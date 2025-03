Il podcast: un femminicidio all’epoca dei Lumi

È il 18 agosto 1786. In un elegante palazzo di Zola Predosa due coniugi litigano furiosamente. Si sente bene, all’estero, perché è caldo e le finestre sono aperte. All’improvviso, si ode una scampanellata provenire dalla sua stanza, un segnale di emergenza. I domestici accorrono e si trovano di fronte una scena raccapricciante: Caterina Boccabadati, detta Cattina, moglie del marchese Francesco Albergati Capacelli, giace sul pavimento, trafitta da due coltellate al petto.

Accanto a lei c’era il marito, con gli abiti macchiati di sangue.

Da questa agghiacciante immagine, scaturisce un processo che farà parlare l’intera aristocrazia bolognese e italiana.

La storia di questo femminicidio al tempo dei Lumi – oggetto del nostro podcast ’il Resto di Bologna, ascoltabile gratuitamente sul nostro sito e su piattaforme audio come Spotify - è raccontata da un articolo di Serena Bersani su ’Nelle valli bolognesi’, magazine trimestrale su natura, cultura e tradizioni locali edito da Emil Banca, diffuso nelle sedi dell’istituto e in allegato al nostro quotidiano.

I protagonisti: la vittima, Cettina, ex attrice, aveva sposato il marchese nel 1172, dopo un divorzio di lui dalla contessina Teresa Orsi piuttosto tormentato: l’Albergati era riuscito a farsi annullare il vincolo, dimostrando la sua impotenza. Personaggio di spicco e commediante amatoriale, l’Albergati andò a processo per la morte della donna. Ma il dibattimento fu tutt’altro che scontato, vuoi per l’influenza del marchese sui giudici, vuoi per la mancanza di testimoni oculari.

E se, a distanza di secoli, è difficile credere alla versione dell’Albergati, che convinse la giuria che la moglie si fosse suicidata, l’enigma resta. Questo non gli impedì di finire in un cono d’ombra, consegnando alla storia bolognese uno dei ’cold case’ più discussi dell’epoca.