Podcast, si chiude l’anno. Nuove puntate e storie a partire dall’8 gennaio

Vi abbiamo raccontato tutti i giorni– dal lunedì al venerdì– curiosità, personaggi, storie della nostra città. Ma anche approfondimenti sui grandi temi che riguarderanno tutti i bolognesi in questo 2024, a partire dalle grandi opere. Ma ora, per questo periodo festivo, il Resto di Bologna, il nostro podcast gratuito, si prende una pausa, per tornare con tanti nuovi argomenti dall’8 gennaio.

Dopo l’Epifania, dunque, ricomincerà il racconto quotidiano dei giornalisti della redazione, che si potrà poi ascoltare sul nostro sito internet, così come sulle principali piattaforme, come Spotify. Quegli stessi canali, dunque, su cui si possono ascoltare sempre, magari proprio in questi giorni di festa e riposo, tutte le puntate precedenti. A partire dalle ultime, in cui abbiamo affrontato– non poteva essere altrimenti – i temi del Natale: dai viaggi, alla tavola, dalle musiche e mercatini, fino alle attività da fare con i bambini.

Fra gli argomenti trattati negli ultimi mesi, grande successo hanno avuto i racconti dei quartieri, in cui ognuno ha la sua storia personale da rivivere, mentre spazio è stato ovviamente dato anche a un tema di stretta attualità come la Torre Garisenda, al centro di una importante operazione di salvataggio. E poi tante curiosità: la trasferta del Teatro Comunale in Giappone, la Bologna vissuta dal regista Wes Anderson e, ovviamente, la storia di un cinema rinato come il Modernissimo.