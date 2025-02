"Podere San Ludovico, nessun futuro e uso non trasparente"

Al Podere San Ludovico, in via Fantoni, del doman non v’è certezza. Costato un milione di euro, l’immobile fu recuperato e assegnato alla cooperativa Eta Beta per avviare "un percorso di agricoltura comunitaria". La convenzione di assegnazione degli spazi da parte del Quartiere San Donato-San Vitale e il progetto sono terminati da oltre un anno (il 31 dicembre 2023), ma ad oggi mancano ancora indicazioni sulla destinazione futura. Al momento la struttura – che conta cinque camere più un’altra per il personale di servizio – resta presidiata dalla cooperativa per rispondere a un problema di "emergenza abitativa".

Non solo, perché il podere si trova a fianco del terreno dove dovrebbe sorgere il futuro stadio temporaneo del Bologna ed è anche per questo aspetto che, al momento, non si hanno indicazioni su ciò che ne sarà effettivamente.

Un tema su cui ha alzato l’attenzione Fratelli d’Italia, con la consigliera comunale Manuela Zuntini e quelli di Quartiere, tra cui Giovanna Conza: "Il San Ludovico è un altro esempio di come il Comune gestisca il proprio immenso patrimonio immobiliare senza trasparenza. Era stato assegnato gratuitamente alla cooperativa già beneficiaria di altri immobili comunali, come quelli di via del Battirame 11, e sulle attività di Eta Beta abbiamo chiesto chiarimenti per comprendere se l’inserimento del podere sulla piattaforma di affitti brevi, tanto contestata da Lepore e Clancy, fosse in linea con l’utilizzo previsto". "Il Comune, che si lamenta dei presunti tagli del Governo, non solo non valorizza un immobile che frutterebbe 20.000 euro l’anno, ma nemmeno lo utilizza per dare risposta a chi cerca di un alloggio – sferzano ancora i meloniani –. Andremo a fondo anche per capire se sia lecito che venga lasciato a soggetti prima impiegati dalla cooperativa e ora in presunta emergenza abitativa".

fra. mor.