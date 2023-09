Poesando nei borghi

Una due giorni Poesando. È questo il titolo del Piccolo festival della letteratura in cammino che oggi e domani si snoda fra Monteacuto delle Alpi e Pianaccio, i due suggestivi borghi ai piedi del Corno alle Scale. La giornata di oggi si svolge nel piccolo paese di Enzo Biagi, partendo proprio con il laboratorio di scrittura calligrafica nel centro documentale dedicato al giornalista. Sempre dalle 10 alle 12, lettura per bambini tratte da L’alfabeto dei sentimenti. Fra le attività (dalle 14.30 alle 17.30), il laboratorio itinerante di scrittura poetica per (ri)trovarsi in montagna, a cura di Ariane con la guida ambientale escursionistica Ludovica. Ultimo appuntamento di giornata, alle 21 al Rifugio Segavecchia con il libro Perché non si vedono più le stelle? di Wolf Bukowsky. Domani, invece, lo scenario è Monteacuto delle Alpi con ritrovo al Circolino per una camminata letteraria (dalle 10 alle 14), mentre a Solea la biblioteca nel pomeriggio si terranno un workshop di poesia e lettura della mano e un laboratorio di scrittura creativa per bambini e bambine. Per tutte le informazioni si possono contattare Rocca Bio, Cooperativa Madreselva, il Rifugio Segavecchia e la biblioteca Solea.