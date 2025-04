Poesia a cuore aperto oggi in biblioteca con Anna Salzano

Prosegue oggi la rassegna ’Autrici in biblioteca’ che ospita alla Biblioteca comunale di Castel San Pietro scrittrici del territorio che presentano le loro ultime pubblicazioni. Protagonista alle 18 sarà l’autrice Anna Salzano che, intervistata da Alessandra Mongardi, presenterà “Opero a cuore aperto (il mio)”, Eretica edizioni, 2024. Anna Salzano vive a Imola dove nel suo studio fa quello che definisce il mestiere più bello del mondo: la psicoterapeuta. Le capita spesso anche di portare questo suo mestiere in giro per formazioni su tematiche psicologiche.