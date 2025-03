Poesie di Peppins e note musicali

Per la rassegna ’Un libro al mese – dopo cena tra le pagine’ domani alle 20.30 al centro sociale Il Mulino di Bentivoglio si terrà la presentazione del libro Terza Raccolta di Scritti Maldestri di Peppins, con l’autore Giuseppe Castellano. "Nella poesia di Peppins, colgo alcuni aspetti d’ombra, accade per esempio in ’Era Mio Padre’. Ove decide di imporsi una regola nello stesso verseggiare. Di colpo si rimane sorpresi, perché è come se scomparisse l’incanto del poetare primitivo, quella semplicità, quella spontaneità che aveva colpito e che in queste poesie appaiono come represse. Questo poeta va apprezzato per lo sforzo che fa di mettersi in gioco, e tentare di rompere la corazza per reggere l’urto dei condizionamenti e delle convenzioni sociali". Dialoga con l’autore Chiara Nicolodi, vicesindaca e assessore alla Cultura del Comune di Bentivoglio. Intermezzi musicali a cura di Luca Puggioli e letture a cura di Deborah Monari.