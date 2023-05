Poesie per la Fanep col Fiocchetto Lilla

Il Fiocchetto Lilla sbarca in biblioteca a Castel San Pietro. Sarà proprio la biblioteca di via Marconi a ospitare domani alle 9.30 la premiazione dei vincitori del concorso "Telodicoinpoesia" ormai giunto alla quarta edizione, dedicato quest’anno al tema dell’empatia e organizzato come ogni edizione da da Fanep (Famiglie Neurologia Pediatrica) in occasione della 12ª Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per la lotta ai disturbi dell’alimentazione, manifestazione che raggruppa diverse iniziative. Una di queste è, appunto, il concorso "Telodicoinpoesia", che ha già riscosso negli anni precedenti un ottimo successo di iscritti, e che quest’anno vedrà al suo appuntamento culminante di domani la presenza sia del sindaco Fausto Tinti che di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Ad arricchire la mattinata saranno ospiti i due musicisti Caterina Criscione (pianoforte) e Ambra Zotti (sax contralto). Tutte le poesie sono state raccolte in una piccola antologia che sarà acquistabile con un’offerta minima di 10 euro destinata a Fanep.