Poeti e letterati tornano di casa in osteria

di Claudio Cumani Come mai, in questo tempo di comunicazione esasperata, il linguaggio si sta impoverendo e involgarendo? Alberto Bertoni, poeta e docente di letteratura italiana all’Alma Mater, risponde in maniera articolata: "La parola ha due elementi fondativi, ovvero la parte scritta e silenziosa e la parte orale che è in fase di costante amplificazione grazie al web. Le parole orali soffrono però di una caducità immediata e non durano più di dodici secondi nella nostra mente. E quindi il linguaggio non è più solido e durevole". Toccherà al professor Bertoni inaugurare la seconda edizione de ‘Lo spazio della parola’, il ciclo di incontri ideato e curato dalla docente Unibo di filologia della letteratura Francesca Florimbii . Per questa seconda edizione si cambia sede (i quattro incontri al via il 23 si terranno in Cantina Bentivoglio alle 18,30) ma non mission. Che è quella di riflettere sul valore e il destino della parola in varie dimensioni. Bertoni parlerà così del suo uso in poesia, mentre Pietro del Soldà affronterà la questione dei vocaboli dei media. Grande attesa per Francesco Guccini il 19 marzo per ragionare della parola nella canzone. Chiudono la rassegna Stefano Randisi e Enzo Vetrano sulla drammaturgia teatrale...