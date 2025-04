Poetry Slam. Amore ai tempi della collera con Monti

Si intitola Amore ai tempi della collera il Poetry slam a cura di Giovanni Monti, stasera alle 18 all’Odeon Gallery, dove è allestita la mostra di Onorio Bravi, Liturgie Cromatiche. L’idea di base del recital è che l’amore possa essere lo strumento per alleggerire la pesantezza e la tensione di questi tempi, ma anche in generale della vita umana.

L’argomento comunque verrà trattato con leggerezza, partendo da come gli animali lo vivono, o almeno a noi sembra, poi quello presumibilmente angelicato dei ragazzini, anch’esso solo apparentemente. "In un precedente spettacolino poetico – racconta Monti – descrivevo i vari tipi di anima: senziente (cioè legata ai desideri istintivi), razionale (orientata e condizionata dal pensiero) e cosciente (legata allo spirito). Similmente farò un excursus dei tipi di amore legati ai diversi stadi di evoluzione della coscienza umana,ma sempre appunto con leggerezza ed ironia: da quello appunto generato dai sensi, a quello più speculativo, che si basa quasi sempre sul do ut des, fino a quello più puro, capace di alimentarsi anche senza venire ricambiato, che è premio a se stesso. Il tutto attraverso testi poetici brevi, quelli che poi performo nei poetry slam, collegati appunto da questo fil rouge, e connotati da giochi di parole, assonanze ed altre acrobazie verbali, che molto mi divertono e solitamente divertono anche il pubblico".

Monti, nato ad Ancona nel 1956, vive e lavora a Bologna. Pittore, fotografo, videoartista, gestisce uno spazio artistico a Bologna, Fondazza numero uno. Da diversi anni si è dedicato alla poesia performativa, partecipando a diversi poetry slam in tutta Italia. E’ stato uno dei fondatori del gruppo poetico Zoopalco.