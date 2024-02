Poggipolini punta sugli Stati Uniti. Acquisita la Hpf

UniCredit e Sace sostengono il Gruppo Poggipolini, azienda innovativa che realizza sistemi di fissaggio speciali e componenti meccanici di precisione per l’industria aerospaziale, difesa e automobilistica, in un’operazione di crescita sul mercato statunitense. La banca, infatti, ha erogato un finanziamento di 8milioni di euro per l’acquisizione di HPF, Houston Precision Fasteners, competitor texano da 15 milioni di fatturato attivo nei sistemi di fissaggio. L’operazione, supportata al 50% dalla garanzia di Sace, ha una durata di 7 anni, di cui uno di preammortamento. L’acquisizione di HPF, realtà con circa 80 dipendenti e uno stabilimento produttivo a Houston di 5mila metri a 40 miglia dallo Space Center della Nasa, apre le porte degli States, primo mercato mondiale dell’industria aerospaziale e della difesa, alla storica azienda bolognese di sistemi critici di fissaggio e di componenti meccaniche in titanio e leghe speciali. "Questa acquisizione strategica è perfettamente allineata alla nostra visione", sottolinea il ceo Michele Poggipolini. "Il nostro supporto al Gruppo Poggipolini conferma, ancora una volta, la nostra vicinanza alle eccellenze produttive del territorio", ribadisce Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit.