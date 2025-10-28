Polaria, i nuovi controlli: "Dati biometrici obbligatori. Le frontiere sono più sicure"

L’impegno della Polizia di frontiera si intensifica. Il sistema ‘Entry/Exit’ (EES), la procedura automatizzata dell’Unione Europea per registrare l’ingresso e l’uscita dei cittadini extra-Ue dall’area Schengen (a partire dai parametri biometrici), è appena partita e sarà a pieno regime ad aprile. I dirigenti Paolo Pellegatti, fresco di nomina per la VIII^ Zona, e Milvia Drazza, impegnata al Marconi, raccontano gli sforzi della Polaria.

Drazza e Pellegatti, com’è articolata la vostra attività? "La Polizia di frontiera si occupa di verificare i documenti di viaggio dei passeggeri in partenza e arrivo e di tutelare le frontiere dell’area Schengen, così da verificare che i cittadini di Paesi terzi possiedano i requisiti previsti. È in mancanza di questi che avviene il respingimento verso i Paesi di provenienza".

Il sistema EES cosa comporta? "È una novità assoluta: ha la funzione di aumentare e migliorare la sicurezza dei controlli di frontiera, automatizzandoli. Dal 20 ottobre è entrato in vigore in tutti i porti e aeroporti del Paese".

Nel dettaglio, come funziona? "La procedura prevede di partire in maniera graduale: in questo primo mese siamo tenuti a processare il 10% di passeggeri ed entro aprile si arriverà al 100%. I ‘chioschi’ in più lingue installati negli aeroporti permettono ai viaggiatori di pre-registrare i propri dati, inclusi quelli biometrici, come il riconoscimento facciale e le impronte digitali. I dati pre-inseriti vengono analizzati e, se tutto è in regola, è consentito l’ingresso".

Quando il sistema sarà a pieno regime cosa accadrà? "Permetterà di velocizzare i controlli alle frontiere, rendendoli più efficaci, sempre attraverso la verifica di un operatore".

Richiederà del lavoro in più? "Al momento, in questa prima fase organizzativa, il nostro impegno è notevole. I dati poi vengono memorizzati in modo da non dover essere reinseriti in futuro, creando un fascicolo digitale. Il rilascio di quelli biometrici è obbligatorio e sicuro: il rifiuto non consente l’ingresso".

Il Marconi è in forte espansione. Questo cosa comporta? "Più aumenta il numero dei voli, più aumentano i nostri sforzi. Dall’inizio del mese al 20 ottobre ci sono stati 40 respingimenti: praticamente due al giorno. Chiaramente ci sono momenti più critici, ma siamo addestrati e preparati per gestire emergenze e imprevisti e facciamo parte di una struttura che si integra perfettamente con tutti coloro che vestono la divisa".

fra. mor.