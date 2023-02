Pole dance, che passione Quel mix di artistico e sensuale ormai di casa sotto le Due Torri

di Paolo Rosato

Centinaia di iscritti, in tanti e in tante che lo praticano, pertiche (o pali, potete scegliere il termine che più vi piace) che negli anni sono spuntati anche nelle case dei bolognesi. È la pole dance, disciplina che è un misto di danza e ginnastica e che può spaziare, appunto, da una dimensione più agonistica a un’altra più artistica, sensuale. A Bologna vive e insegna pole dance (anche online) Elisa Di Chello, praticamente la donna che per prima ha sdoganato la disciplina in Italia e che si racconta nel podcast di oggi de ‘Il Resto di Bologna’. "La mia attività non è mai finita, e francamente avevo pure pensato di mollare definitivamente per qualche mese. Ma poi non ce l’ho fatta – racconta la nota ballerina e performer, originaria di Cassino (Frosinone), che insegna anche alle scuole elementari –, perché per me la pole dance è una grande passione e spero un giorno di vederla alle Olimpiadi". Elisa prima trovò la disciplina in un locale romano. "Da piccola ho fatto sempre danza, poi a Roma navigando su YouTube mi sono imbattuta in un video della sei volte campionessa del mondo Felix Cane – racconta Di Chello –, una poler australiana. Rimasi folgorata. All’indomani mi misi alla ricerca di qualcosa di simile a Roma, e trovai quest’insegnante che faceva pole dance, il sabato mattina, in un night club. Perché era l’unico posto dove effettivamente c’erano i pali".

Poi il trasferimento a Bologna, quando decise di sviluppare la passione trasformando una palestra e introducendo i suoi corsi e il suo metodo ("All’inizio mi dicevano che Bologna era una ‘città chiusa’, ma a me non sembrava proprio. E infatti"). Un boom, culminato con l’invito a Sanremo. "Quello è stato un passaggio fondamentale, fu durante il mio secondo anno da imprenditrice – racconta ancora –. Sanremo è stato molto importante: tutte le ragazze che già facevano pole potevano uscire allo scoperto, senza sentirsi screditate o chiamate in determinati modi. Una ragazza mi disse: finalmente ho potuto parlarne con mia madre senza che mi guardasse male".

In città ha oltre 150 iscritti la scuola ‘Pole dance Bologna’ di via dei Fornaciai, e chi frequenta è di qualsiasi età, le lezioni dalle 18 alle 22 sono richiestissime. "Siamo 11 insegnanti – racconta Sara Meschiari, una delle proprietarie della scuola –, siamo molto contente, ogni insegnante ha il suo stile e l’allievo può anche scegliere con chi fare lezione. Si fa tutto in presenza, dopo il Covid basta, siamo contente e continueremo così". La pole va vissuta. "In molti vengono da noi semplicemente per svagarsi, poi c’è chi anche gareggia, dei titoli sono arrivati anche a poler della nostra scuola".