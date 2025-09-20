Polemica a Bologna. Il killer diventa un santo nei manifesti del collettivo

L’arte è libera di esprimersi, anche con opere controverse? O rappresentare un uomo accusato di omicidio come un Santo è "vergognoso" e amplifica l’odio? Dopo l’uccisione negli Usa di Charlie Kirk, attivista del mondo Maga, il dibattito si fa più acceso. Facile, quindi, che un’installazione su un muro della città di Bologna che rappresenta Luigi Mangione, accusato dell’omicidio di Brian Thompson, ceo di United HealthCare, colosso Usa delle assicurazioni sanitarie, rappresentato come ’San Luigi da Towson (la città d’origine di Mangione, ndr) protettore dei malati abbandonati’, crei polemica. Se per di più gli autori del poster fanno parte di un’associazione, Cheap, che ha una convenzione con il Comune, apriti cielo.

È Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, a denunciare l’opera: "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioda cittadini indignati. Il manifesto è stato inserito in una delle installazioni di Cheap, associazione di estrema sinistra finanziata dal sindaco Lepore. Questo conferma la totale contiguità della sinistra con chi fomenta odio e violenza, con centri sociali e collettivi". Lisei punta il dito sul primo cittadino che "in un post (di giovedì, ndr) ringrazia e fa i complimenti all’associazione che raffigura un assassino come un Santo. Chiediamo – riprende – che Lepore faccia rimuovere il manifesto e che revochi i finanziamenti all’associazione". Gli fa eco la consigliera comunale meloniana Manuela Zuntini che mette nel mirino la convenzione tra Comune e Cheap, che prevede la concessione in comodato d’uso gratuito di immobili di proprietà comunale: "In pochi anni Cheap ha ricevuto 120mila euro dal Comune per poster spesso di dubbio gusto, anche attingendo dagli introiti dell’imposta di soggiorno. Lepore la smetta di gettare soldi dei cittadini per sostenere chi fa propaganda".

L’assessore alla Cultura del Comune, Daniele Del Pozzo, rispedisce gli attacchi al mittente: "Credo che non sia nella natura di un’espressione artistica fomentare un clima di odio. Credo che sta in chi osserva l’opera proiettarci sopra intenzioni di odio, come nel caso degli esponenti di FdI". L’assessore difende Cheap, "progetto corale di 601 artiste e artisti, con 209 poster selezionati", perché "una determinata espressione artistica può essere provocatoria o ironica, come nel caso richiamato, ma non sta alla destra decidere cosa può essere esposto e cosa no; così come non sta al Comune, che non ha alcun controllo preventivo su progetti di questa natura, perché l’arte è libera". L’assessore, poi, spiega che l’amministrazione finanzia Cheap "con 10mila euro l’anno, e non 120mila euro come dice Zuntini". Morale: "Chiedere di rimuovere opere artistiche tradisce un riflesso pavloviano della destra, che pensa che sostenere la cultura voglia dire assoggettarla, confondendo la libera espressione artistica con la propaganda".