Polemica sulle pipe per fumare il crack, distribuite dal Comune di Bologna. Droga molto diffusa: “Pazienti dai 16 ai 66 anni”

Bologna, 28 agosto 2025 – Consumo di crack sotto le Torri e nuovi fenomeni, come l’uso del terribile Fentanyl: la situazione è illustrata da Marialuisa Grech, direttrice dell’Unità operativa complessa Dipendenze patologiche dell’Ausl (gli utenti in carico nei dieci Sert del Bolognese sono circa 4.000).

Il crack è veramente un’emergenza a Bologna?

"Quello che rileviamo è che è in costante crescita. Gli utenti in carico ai Sert sono 518, ma crescono anche i consumatori di cocaina e di alcol, soprattutto nei minori. Quello che possiamo dire del crack è che si fa più fatica a intercettare i consumatori perché è un popolazione che chiede raramente aiuto ai servizi e non riesce a smettere: c’è un consumo continuo. Cerchiamo quali possono essere le strategie di intervento e ci confrontiamo a livello nazionale".

Chi sono i consumatori di questa sostanza?

"Di questi 518, 109 sono donne e 408 sono residenti. L’età media è intorno 40 anni, con il più giovane che ha 16 e il più grande di 66. Alcuni dei consumatori di crack ha già avuto problemi di tossicodipendenza risolti, ma poi ha fatto questa esperienza, che è molto forte, e c’è quella che chiamiamo dipendenza di ritorno".

Cosa ci può dire del Fentanyl che, negli Stati Uniti, è una vera e propria piaga?

"C’è un osservatorio nazionale, quindi c’è molta attenzione ma, al momento, non abbiamo dati che ci fanno preoccupare. Ma c’è una piattaforma pronta a intervenire".

Del consumo di eroina che cosa ci può dire?

"I numeri sono costanti. Quando mi chiedono se l’eroina è scomparsa dico: non è scomparsa né riapparsa, è lì. Mentre aumentano i numeri delle persone che usano cocaina che ci chiedono aiuto".

Come vede la distribuzione di pipe per il crack decisa dal Comune di Bologna?

"Questa iniziativa è stata già adottata a Palermo, questo per quella che viene da noi definita ‘logica di riduzione del danno’. Per cui il senso della pipa da crack o, negli anni Ottanta, la distribuzione delle siringhe sterili o il drug checking (analisi della sostanza acquistata, ndr) è quella di accogliere una richiesta di aiuto, instaurare una relazione che sia propedeutica a un percorso di consapevolezza, quindi di aggancio che possa portare a una presa in carico dei servizi. Ma è anche un intervento di sanità pubblica".

Spieghi meglio.

"Viene limitata la possibilità che vengano veicolate infezioni e virus. Sto parlando anche di epatite C, B e Hiv".

La decisione del Comune, che riguarda i consumatori di crack e ha scatenato le ire dell’opposizione, è stata difesa dall’assessora alla Salute, Matilde Madrid

Ma la polemica non si placa

Distribuzione gratuita di pipe in alluminio per inalare il crack. La decisione del Comune, che riguarda i consumatori della sostanza stupefacente e ha scatenato le ire dell’opposizione, viene difesa dall’assessora alla Salute, Matilde Madrid. “La sperimentazione si basa su evidenze scientifiche e abbiamo un solo obiettivo: la salute delle persone, anche di quelle più marginali. Stiamo intercettando chi ha dipendenze, chi fa vita di strada e abbiamo osservato ricadute positive”. La salute è migliorata con l’utilizzo di materiale sterile monouso. Inoltre – prosegue – le persone, avendo aumentato il livello di consapevolezza sulla propria salute e i propri bisogni, hanno chiesto aiuto per uscirne, abbiamo accompagnato al Sert più persone”. Il costo della sperimentazione è di circa 3.500 euro per un totale di 300 pipe acquistate. A distribuirle gli operatori di strada di Asp, ma si potranno richiedere anche Alzata di scudi di tutta l’opposizione: il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei, dichiara che “il Comune di Bologna, la Giunta Lepore, ha deciso che con i soldi pubblici dei bolognesi pagherà le pipe del crack per tenere così i tossicodipendenti nella gabbia della droga, una scelta che incentiva l’assunzione di cocaina ed eroina” e Galeazzo Bignami, capogruppo FdI alla Camera, sottolinea che “nel giorno in cui il presidente del Consiglio dal palco del Meeting di Rimini pronuncia parole forti e potenti contro la droga, apprendiamo che il Comune di Bologna a guida Pd ha deciso la distribuzione gratuita di pipe in alluminio per consentire l’inalazione di sostanze a base di cocaina”.

Duro anche l’attacco di Davide Bergamini, commissario provinciale della Lega a Bologna: “Distribuire pipe per il crack non è riduzione del danno, è legittimazione dello spaccio e del degrado, trasformando interi quartieri in zone franche, dove il cittadino onesto ha paura di passare, mentre i pusher fanno affari”. Sempre dalla Lega, l’europarlamentare Anna Cisint e il consigliere comunale Matteo Di Benedetto annunciano che “presenteremo un esposto in Procura e al prefetto per portare all’attenzione delle autorità preposte questa decisione. E presenteremo – proseguono – una interrogazione in Comune e una al Parlamento europeo per verificare la compatibilità con la normativa europea”.

Per Nicola Stanzani di Forza Italia “sentir parlare di riduzione del danno, quando si tratta di contrasto alla droga, suona piuttosto stretto e avvilente”, mentre parla di “decisione irresponsabile”, Elena Ugolini, consigliera regionale di Rete Civica che fa notare come “Bologna detenga il primato in Italia per uso di sostanze stupefacenti, ma il Comune sceglie di spendere soldi dei cittadini non per la prevenzione e il contrasto del fenomeno ma, di fatto, per renderlo stabile”. L’iniziativa di Palazzo d’Accursio “mette seriamente in dubbio il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”, è la considerazione dei consiglieri comunali Samuela Quercioli (Bologna ci piace) e Gian Marco De Biase (Al centro Bologna).

A favore dell’iniziativa Detjon Begaj (Coalizione Civica) che attacca la minoranza: “Cavedagna, Lisei e Bignami prima di annunciare l’ennesima presunta denuncia farebbero bene a chiedere ai consiglieri comunali di FdI se si sono accorti o sono intervenuti sul tema della riduzione del danno da crack. Il 25 luglio si è svolta l’udienza conoscitiva nella quale sono stati presentati i risultati della prima sperimentazione con 40 pipe da crack e Fratelli d’Italia ha fatto scena muta”.