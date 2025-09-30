Polemiche post-corteo a Bologna. Il Questore tiene il punto: “Gestione equilibrata nonostante i disagi”

Bologna, 30 settembre 2025 – Questo non è il tempo delle polemiche né quello degli attriti. Perché quello che stiamo attraversando è un “momento sicuramente particolare”, in cui è necessario “tenere i nervi saldi” e prestare “ulteriore attenzione”, nel solco dello “spirito di sacrificio e di quei valori che abbiamo sempre avuto. Ma nei momenti particolari come quello che stiamo vivendo ce n’è bisogno”, forse un po’ di più.

Il questore Antonio Sbordone, dopo i ringraziamenti fatti pubblicamente agli uomini e alle donne in divisa impiegati nella intensa giornata di sciopero di lunedì scorso, torna a parlare della mobilitazione indetta dalle sigle sindacali di base e sostenuta dalla galassia di collettivi e antagonisti, a cui hanno partecipato trentamila persone. Una piccola costola di queste, poi, ha bloccato l’autostrada, scavalcando il newjersey della tangenziale, scatenando poi una guerriglia repressa dal reparto Mobile, che ha impiegato idranti e lacrimogeni per sgomberare le carreggiate.

Da sinistra: il prefetto Enrico Ricci, il questore Sbordone, Andrea De Maria (Pd)

A distanza di una settimana, nella giornata del santo patrono della polizia di Stato, il questore, finito al centro delle critiche da parte degli esponenti di Fratelli d’Italia dopo la giornata di sciopero e corteo, riprende le redini del discorso, indossando i panni della diplomazia: “Credo che questo sia il momento in cui bisogna tenere i nervi saldi – afferma –. Al di là delle osservazioni che si possono fare, noi abbiamo la necessità di gestire l’ordine pubblico con equilibrio e con fermezza, laddove è necessario”. Cosa che “abbiamo fatto anche l’ultima volta – aggiunge Sbordone –: la fermezza c’è stata, la necessaria fermezza laddove, appunto, le manifestazioni degenerano. E la manifestazione ordinaria e pacifica va gestita anche nei disagi che essa comporta”.

In questo modo, seguendo sempre la scia dei “valori che abbiamo sempre avuto”, come “lo spirito di sacrificio, saremo sicuramente pronti ad affrontare le situazioni che dovessero registrarsi anche nel prossimo periodo”. Un periodo, in particolare da un mese circa, costellato di proteste e mobilitazioni, che coinvolgono lavoratori, studenti e cittadini, uniti in più occasioni, giornalmente, nella solidarietà al popolo palestinese e a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria “più grande mai realizzata finora”, come più volte hanno ribadito gli attivisti, che intende portare aiuti umanitari sulle coste della Striscia di Gaza.

Sotto le Due Torri, sono diversi i presidii permanenti che riuniscono universitari e lavoratori: al civico 33, per esempio, studenti e studentesse da settimane sono presenti in rettorato con tende e bandiere della Palestina, creando “l’equipaggio di terra della Flotilla”. Ma l’equipaggio è cresciuto a dismisura, come dimostrato allo sciopero generale dello scorso lunedì: escludendo il blocco autostradale e gli scontri con la polizia, a cui hanno partecipato circa un migliaio di persone, una marea umana è scesa in piazza per Gaza e per chiedere lo “stop al genocidio” in corso in Medio Oriente.