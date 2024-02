Polidoro e Turrini dialogano sull’ultimo lavoro di Piero Angela

Massimo Polidoro, giornalista e divulgatore scientifico, presenterà La meraviglia del tutto, l’ultimo libro di Piero Angela, oggi alle Librerie.coop Ambasciatori in via Orefici 19, alle 18. Con l’autore, a ricordare Piero Angela, dialogherà Davide Turrini. "Questo è probabilmente l’ultimo libro che scrivo. Non pensavo di farlo, ma poi ho riflettuto che forse ne valeva la pena. Adesso vorrei dire anch’io quello che penso, le domande che mi pongo, le cose che ho compreso. È un libro che forse voglio scrivere anche per me stesso, oltre che per i lettori", aveva commentato l’autore. Polidoro ha partecipato con Piero Angela alla fondazione del CICAP ed è stato una presenza fissa per diversi anni a ‘Superquark’.