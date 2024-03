Polis, decolla la sperimentazione. Ora il passaporto si fa alle Poste

Parte il progetto innovativo di Poste Italiane Polis, che consentirà anche agli uffici postali di rilasciare il passaporto. Un esperimento, ideato durante la fase emergenziale del Covid, che coinvolgerà inizialmente quasi 7.000 uffici di altrettanti piccoli comuni, quelli cioè con meno di 15 mila abitanti. E ieri mattina il progetto è partito, con i primi utenti nell’ufficio postale pilota di Polis, quello di San Pietro in Casale (a cui si aggiungerà da subito anche quello di Toscanella di Dozza). Per fare richiesta del passaporto attraverso il progetto Polis basterà consegnare all’operatore del più vicino ufficio postale del proprio Comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli Uffici Postali Polis, sarà lo stesso operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente. Questo grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Siamo molto orgogliosi della partenza del nuovo servizio in via sperimentale, contestualmente, in due uffici postali della nostra provincia. Il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti è dedicato ai cittadini dei comuni interessati ed è uno strumento di grande supporto perché permette loro di risparmiare tempo e spostamenti e di velocizzare le richieste dei passaporti grazie alla prossimità dei nostri uffici", dichiara la direttrice di Filiale Bologna 2 Beatrice Bacchiocchi.

Zoe Pederzini