Polisportiva e Comune insieme per la rigenerazione dell’area Corbo

La rigenerazione dell’area Corbo di Rioveggio è un esempio di come il pubblico e il privato possono intrecciarsi per riqualificare il territorio. Il comune di Monzuno ha messo a disposizione una sua area sulla quale la polisportiva Rioveggio 1962 ha costruito una struttura che poi ha donato alla stessa amministrazione comunale. In questo modo è stato il realizzato il progetto ‘Uno Spazio al Centro per le valli Setta e Sambro’ che prevede le opere di ristrutturazione della sala civica e dell’area polifunzionale. L’inaugurazione del nuovo plesso è avvenuta sabato e i vantaggi per la popolazione non solo limitati alle attività che si svolgeranno nella struttura, ma si estendono al fatto che ora è possibile attraversare Rioveggio senza utilizzare la strada principale. "Si è concluso un percorso – ha spiegato il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini – che ha coinvolto i volontari della polisportiva. Sono state organizzate cene ed altre iniziative per raccogliere i fondi necessari e dare così una nuova vita a questa area".

Altre risorse sono arrivate dalla partecipazione al bando Rigenerazione Urbana 2021 della Regione Emilia-Romagna e questa inaugurazione è la conclusione di due fasi di coinvolgimento pubblico, la prima attraverso un percorso partecipativo in cui le associazioni e i cittadini hanno dato il loro contributo nel far emergere i bisogni sulla rigenerazione dell’area, mentre nella seconda è stato stipulato un contratto di rigenerazione urbane che assegna un ruolo da protagonista alla polisportiva Rioveggio 1962 nella sua gestione e nella sua animazione ma che non esclude il contributo di altri gruppi e associazioni del territorio. Questo cammino è arrivato al suo traguardo grazie anche all’impegno del presidente della società sportiva Pietro Pezzini. La nuova area Corbo ha già superato il primo esame. Domenica è stato organizzato un pranzo per raccogliere fondi a favore dell’associazione Passo Passo, che si occupa dell’integrazione delle persone disabili nelle valli del Setta e del Reno. I partecipanti hanno superato la soglia dei 150 commensali e sono stati raccolti 2475 euro.