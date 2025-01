"Politica cieca e sorda ai problemi della gente. Io ho lavorato libero da condizionamenti"

"Dispiace che la sicurezza stradale debba fare i conti con la politica, spesso cieca e sorda ai problemi della gente, perché per alcuni l’importante è far trionfare il proprio ego anziché condividere soluzioni a evidenti problemi dei cittadini". Non usa mezzi termini Mauro Sorbi, commentando a caldo la notizia del suo mancato rinnovo alla guida dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale. "Sono riuscito a rivitalizzare l’Osservatorio e ad attivare un lavoro sinergico, di grande rispetto e collaborazione, con chi opera a vario titolo nel mondo della mobilità e della sicurezza stradale".

Tra l’altro "alcune campagne, nate da mie idee, hanno avuto l’onore di essere state presentate con nostra immensa soddisfazione davanti al Papa e al presidente Mattarella – ricorda Sorbi –. Ho svolto questo incarico a titolo gratuito e questo mi ha permesso di essere un uomo libero da condizionamenti esterni, soprattutto politici. Ho rifiutato vari sgabelli o poltroncine che avrebbero di fatto limitato la mia piena autonomia". Più volte "ho rischiato di venire rimosso – sottolinea –, ma anche in Regione ho conosciuto politici dotati di onestà intellettuale: gli ex assessori ai trasporti Raffaele Donini, Andrea Corsini e l’ex presidente Stefano Bonaccini. Grazie a loro ho potuto portare a conoscenza dei cittadini realtà senza nessuna forma di censura". Il suo grazie speciale per questo "indiscusso risultato" va a quanti h vi hanno contribuito: tutte le forze dell’ordine, le Prefetture, il Ministero dei trasporti, la Motorizzazione, la centrale del 118, le polizie locali e gli stakeholders.

"I dati da loro forniti hanno permesso ai membri dell’Osservatorio di creare report e documenti sul quadro reale di cosa accadeva nel territorio regionale", spiega Sorbi. E attacca: "Direi che sulla mia mancata nomina pesa molto una cieca ideologia di chi conosce una sola regola: o con me o contro di me. Tanti auguri a chi mi seguirà in questo delicato compito, ma credo che se seguirà i suggerimenti, avrà una vita più tranquilla. Ritengo che il presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale dovrebbe essere scelto fra i non allineati, perché dovrebbe poter svolgere un ruolo di garanzia, di super partes".

c. g.