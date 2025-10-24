Politica divisa sullo sgombero. Clancy critica: "No a scene così". La destra: "Attivisti da arrestare"

Le polemiche per gli sfratti di ieri in via Michelino hanno scavalcato i confini della città. Arrivando fino a Bruxelles e Roma, coi video di Plat ripostati da Ilaria Salis a Ilaria Cucchi. Per l’europarlamentare Avs, con un passato da occupante, "questi sono - nel Paese reale, non nella fantasiosa narrazione meloniana di una ‘nazione che prospera’ - gli effetti di politiche abitative criminali, che si ostinano ad anteporre la rendita e i profitti di pochi al diritto alla casa di tutti e tutte". Simili le parole della senatrice Cucchi: "Nell’Italia che Meloni e Santanché vogliono trasformare in una ‘superpotenza turistica’, sfratto è ormai sinonimo di blitz. Per fare un hotel di lusso, i muri si possono fare a pezzi da un giorno all’altro", dice Cucchi, chiosando: "Complimenti".

Tornando in città, la portavoce istituzionale della protesta è la vicesindaca Emily Clancy, che ha proprio la delega alla Casa. "Non vogliamo più assistere" a scene così, "non si possono abbandonare persone e famiglie in difficoltà al proprio destino", ha detto, puntando il dito contro il Governo. Da cui servirebbe "un intervento serio, con investimenti per calmierare i prezzi del mercato e aumentare le soluzioni abitative". Perché nella legge di bilancio, dice ancora Clancy, "ci sono poche briciole. Senza risorse adeguate, tutte le conseguenze delle mancate scelte del Governo cadranno sulle città, che si trovano completamente sole a gestire l’emergenza". In Regione, l’assessore alle Politiche abitative Giovanni Paglia parla di immagini che "colpiscono e non possono appartenere alla storia della nostra regione. Sono il segno di un confine superato ormai da troppo tempo fra il diritto all’abitare sancito dalla Costituzione e la logica della speculazione ad ogni costo. Sentiamo parlare di piano casa dalla presidente del Consiglio, ma a oggi non se ne vede alcuna traccia, neppure come astratta ipotesi di ragionamento". Accuse rispedite al mittente da FdI, per cui l’episodio "mette in luce la mancanza di interventi concreti del Comune sul tema dell’Erp. La giunta di Lepore e Clancy continua a non risolvere il problema, come dimostrano i 6mila nuclei familiari in graduatoria Acer e le centinaia di immobili ancora sfitti. E la soluzione non può certo essere la legittimazione delle occupazioni". La cosa grave, osserva l’europarlamentare Fdi Stefano Cavedagna è che "il collettivo Plat, noto per occupare abusivamente immobili, tra i quali quello comunale di via Carracci, ha tentato di impedire fisicamente con un picchetto lo sfratto in via Michelino, un provvedimento che non era stato possibile attuare per ben sette volte". Personaggi "noti in città e purtroppo sostenuti dalla Giunta Lepore e dal vicesindaco Clancy, che gli garantiscono altre occupazioni di immobili comunali. Le forze dell’ordine, alle quali va la nostra solidarietà, sono state costrette a presentarsi in tenuta antisommossa. Il vero problema a Bologna – incalza Cavedagna – è che una sinistra estrema che compie costantemente azioni illegali e violente è legata a doppio filo con la Giunta, in particolare con Coalizione civica. Difendere un centro sociale che violentemente fa un picchetto è grave da parte di chi ha ruoli istituzionali".

Matteo Di Benedetto (capogruppo Lega) chiede di "arrestare gli attivisti dei centri sociali. Chiediamo che la legge venga rispettata e che questi soggetti dei centri sociali siano arrestati per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale".