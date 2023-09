Politica e attualità. Gli ospiti di Tpi Fest La seconda edizione di TPI FEST, il festival di The Post Internazionale, si svolge a Bologna in piazza Lucio Dalla. Istituzionali discutono temi chiave dell'agenda di governo, come il salario minimo. Intervengono Lepore, Bulgarelli, Conte, Bignami, Colla e Schlein.