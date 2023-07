Politica promette potenziamento ospedaliero, ma personale e servizi per i cittadini sono a rischio

"Negli ultimi giorni si sono susseguite numerose dichiarazioni da parte della politica riguardanti il potenziamento della rete ospedaliera pubblica, sia in città che nel territorio. La cosa non può che farci piacere, però non si sposa con lo stato reale dei fatti, cioè siamo in pieno piano di rientro delle aziende imposto dalla Regione per evitare il commissariamento, questo sta comportando, già adesso, un numero minore di personale (non sostituito) e di servizi per i cittadini". Vanno all’attacco Marco Pasquini e Gaetano Alessi, rispettivamente segretario della Fp-Cgil e responsabile del comparto sanità. "Ieri (venerdì, ndr) in Azienda Usl ci è stato chiaramente detto che l’Azienda non ha la possibilità di spendere un solo euro da bilancio per valorizzare i professionisti di ogni ruolo. Al Sant’Orsola Malpighi il finanziamento per l’indennità di Pronto soccorso è inferiore rispetto agli operatori in servizio, e all’Istituto Ortopedico Rizzoli addirittura è stata sospesa, per parte del personale di sala operatoria, l’indennità di rischio radiologico". Su quest’ultimo punto intervengono anche Ester Pasetti e Claudio Masetti, rispettivamente segretaria regionale Anaao Assomed e segretario aziendale Anaao Assomed allo Ioe: "Il Rizzoli taglia le indennità ai dirigenti medici esposti a radiazioni interrompendo di fatto il tavolo di relazioni sindacali che stava discutendo dell’argomento". Pasquini e Alessi riprendono osservando che "sarebbe serio, quando si parla di Cau (i centri assistenza urgenza dove saranno accolti i codici bianchi e verdi, ndr), Case della Comunità o di riaperture di sale operatorie nel territorio che si dicesse con quali risorse si fanno, come si assume il personale (e se ci sono i soldi per valorizzarlo) e se è garantita la sicurezza degli utenti". Intanto Alfredo Sepe, segretario regionale Fials, annuncia "una vertenza sindacale" centrata sul "lavoro straordinario non pagato".