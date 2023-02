Politiche di genere, ottimi risultati

Per il quarto anno consecutivo, il Gruppo Hera conferma il suo ingresso nel Bloomberg Gender-Equality Index, che analizza le prestazioni delle aziende impegnate nel sostenere l’uguaglianza di genere attraverso lo sviluppo di politiche attive e la trasparenza delle informazioni. Nell’edizione 2023, che vede 484 imprese internazionali quotate selezionate su più di 11.700 aziende, Hera riconferma, informa l’utility, i propri risultati in tutti gli ambiti, a livello quantitativo e qualitativo, con un punteggio complessivo di 80,1%, "ben sopra la media italiana (78,27%), distinguendosi in particolare per la parità retributiva, la cultura inclusiva e la prevenzione delle molestie". Hera è da tempo presente anche nel ’Diversity & Inclusion Index’ di Refinitiv.