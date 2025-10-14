Politiche di inclusione.. Hera nella top 10 FTSE

È un “dieci su dieci” quello ottenuto dal Gruppo Hera nell’edizione 2025 del Diversity & Inclusion Index elaborato da FTSE Russell, società del London Stock Exchange Group. La multiutility conquista il 10° posto a livello globale, unica azienda italiana nella Top 10, su un universo di oltre 16.500 società quotate, segnando la decima presenza consecutiva nell’indice che seleziona le aziende più attive nelle politiche di diversità, equità, inclusione e sviluppo delle persone (foto, il presidente Cristian Fabbri).
CronacaPolitiche di inclusione.. Hera nella top 10 FTSE