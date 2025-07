Polizia passa al setaccio la Bolognina: trovata droga in un bar, cento identificati / Video

Bologna, 1 luglio 2025 – È di un centinaio di persone identificate (una settantina delle quali avevano precedenti) il primo bilancio del piano straordinario di controlli della polizia avviato dalla Questura in zona Bolognina. In un bar di via Donato Creti è stata rinvenuta droga, motivo per il quale si sta valutando l’adozione di provvedimenti amministrativi per il locale.

Droga e degrado: controlli straordinari in Bolognina: cento persone identificate dalla polizia (foto Schicchi)

Sotto la lente è finito il quadrante compreso tra via Franco Bolognese, piazza dell’Unità, via Matteotti, via de’ Carracci e via Fioravanti.

Nel pomeriggio e nella serata di lunedì, una quarantina di agenti appartenenti a diversi reparti della Polizia di Stato – tra cui Reparto Prevenzione Crimine, Reparto Mobile di Bologna, Commissariato Bolognina Pontevecchio, unità cinofila antidroga, Divisione Anticrimine e Squadra Mobile – ha passato al setaccio le strade del quartiere, identificando come detto 100 persone in totale. Circa 70 di queste sono risultate avere precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e legati agli stupefacenti.

I controlli si sono estesi anche a soggetti sottoposti a misure di prevenzione, compresi quelli agli arresti domiciliari, per verificarne il rispetto delle prescrizioni.

Controlli anche nelle attività commerciali della zona. Gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale hanno effettuato verifiche in diversi esercizi. Come si diceva all’inizio, in un bar di via Donato Creti è stata rinvenuta sostanza stupefacente: la Questura valuterà l’adozione di provvedimenti amministrativi.

Il piano straordinario di controllo del territorio proseguirà anche nei prossimi giorni.