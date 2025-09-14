Polizia di Stato tra carenza d’organico e gestione dei minori stranieri. A Bologna l’incontro col Siulp

Bologna, 14 settembre 2025 – Si è svolto ieri un incontro di particolare rilievo tra una delegazione delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, tra cui il Siulp e il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Prefetto Vittorio Pisani.

L’incontro, caratterizzato da un clima di aperta collaborazione e dialogo costruttivo, ha rappresentato un’occasione significativa per porre all’attenzione dell’Amministrazione centrale una serie di tematiche di elevata rilevanza operativa e sindacale, che investono il quotidiano impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in servizio sul territorio bolognese. Tra le priorità rappresentate dal Siulp, è emersa in maniera trasversale la persistente criticità legata alla carenza di organico, che interessa ormai in misura strutturale le diverse articolazioni territoriali della polizia di stato. Il Sindacato ha evidenziato come tale condizione incida negativamente sull’efficienza dei servizi e sul benessere del personale.

A tal proposito, il Prefetto Pisani ha fornito assicurazioni concrete circa l’arrivo, entro la fine dell’anno, di una consistente aliquota di nuovi operatori, al fine di alleviare il carico operativo attuale e garantire un incremento dell’efficacia delle attività sul territorio. Ampio spazio è stato inoltre riservato alla disamina delle condizioni abitative del personale di polizia, con particolare riferimento agli alloggi della Caserma Smiraglia, la cui situazione attuale impone urgenti interventi di riqualificazione.

Il Siulp ha sottolineato l’esigenza di sviluppare politiche abitative più strutturate e con la necessaria collaborazione degli enti locali finalizzate a rendere la sede di Bologna maggiormente attrattiva e al fine di fidelizzare e preservare il know how professionale sul nostro territorio.

Altro tema di assoluta attualità affrontato nel corso dell’incontro è stato quello legato alla gestione dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Il Sindacato ha rimarcato come la prolungata permanenza di tali minori all’interno degli Uffici della Polizia di Stato, spesso per intere giornate, costituisca una criticità operativa e gestionale non più sostenibile, che necessita di risposte coordinate e sistemiche da parte delle Istituzioni preposte.

Il Siulp ha infine voluto evidenziare l’alto profilo professionale che contraddistingue quotidianamente l’operato degli agenti in servizio nella provincia di Bologna. L’efficienza e la dedizione dimostrate in occasione di recenti interventi operativi e attività investigative di rilievo, spesso oggetto di apprezzamento anche da parte dell’opinione pubblica, testimoniano il valore umano e professionale delle Poliziotte e dei Poliziotti in servizio a Bologna, nonché il radicamento del senso del dovere che ne guida l’azione.

Il Siulp esprime apprezzamento e soddisfazione per l’attenzione e la disponibilità dimostrate dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal Capo della Polizia. “L’incontro si è dunque configurato come un passo significativo e senza precedenti nel percorso di rafforzamento del dialogo tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali, che pone concretezza e fattiva realizzazione di interventi e rivendicazioni sindacali del Siulp, anche e soprattutto con l’obiettivo condiviso di tutelare la dignità professionale degli operatori, migliorare le condizioni di lavoro e garantire alla cittadinanza un servizio sempre più qualificato ed efficace”.