Polizia, dodici mesi in prima linea "Piazza Verdi ripulita dai pusher E meno maltrattamenti in famiglia"

Il settanta per cento in più di ammonimenti per violenza di genere eseguiti dalla Questura rispetto al 2021: 31 dopo atti persecutori, 59 per violenza domestica. Sei le misure preventive di sorveglianza speciale emesse nei confronti di altrettanti uomini, che avevano reiterato le condotte violente. Poi ancora lotta allo spaccio, con centinaia di chilogrammi di sostanza stupefacente sequestrata, e alle violazioni dentro e fuori gli esercizi pubblici: 42 locali chiusi per avere violato il Testo unico sulla pubblica sicurezza, 188 sanzioni elevate (per un totale di 55mila euro di multe), 850 controlli e più di mille avventori identificati, di cui 12 denunciati e cinque arrestati grazie al lavoro della Squadra investigativa; 42 "Daspo urbani" emessi dall’Anticrimine nei confronti di giovani che avevano preso parte a risse fuori da bar.

Queste sono solo alcune delle ’battaglie’ della Questura, i cui dati del lavoro in questo 2022 sono stati illustrati dal questore Isabella Fusiello con i dirigenti Vincenzo Frontera (polizia amministrativa), Laura Bernardi (anticrimine), Paolo Pellegatti (a capo del commissariato Due Torri-San Francesco) e la vicedirigente dell’Ufficio immigrazione Cristina Fava. Eccezionale lo sforzo della polizia nell’emissione di passaporti di fronte al boom di richieste post pandemia. Il dirigente Frontera dà un’idea: grazie agli Open day anche nei giorni festivi e all’aumento del numero di agenti al lavoro, a fronte di un aumento del 40% della richiesta nei mesi estivi, alla fine il solo ufficio della Questura ha emesso 33mila passaporti, mentre altri 25mila sono usciti dai commissariati. E gli Open day straordinari sono stati necessari anche all’Ufficio immigrazione, che solo negli ultimi tre mesi ha rilasciato 15mila permessi di soggiorno, azzerando i tempi d’attesa per quelli ’semplici’.

Ma contrastare microcriminalità e spaccio e reati legati alla violenza di genere rimane una priorità, per il questore. Che ha disposto attività di controllo straordinarie nelle zone ’calde’ di piazza Verdi, piazza XX Settembre e via Boldrini, Montagnola, Pilastro. Gli agenti del commissariato Due Torri hanno identificato 6.700 persone, di cui arrestate 75 e denunciate 453, grazie anche al supporto di volanti, unità cinofile e poliziotti in borghese. "Piazza Verdi è ora un posto molto più sicuro – garantisce Fusiello –: non riceviamo più lamentele e segnalazioni di spaccio e degrado dai residenti".

Per quanto riguarda la violenza di genere, lo strumento delle misure di prevenzione si è rivelato utile: "Ci permette di intervenire in tempi rapidissimi, due o tre giorni dalla segnalazione, e di parlare subito con l’autore, così da renderci conto della effettiva gravità della situazione e della sua eventuale pericolosità – spiega il questore –. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente a farlo desistere dal superare il limite".

Federica Orlandi