Polizia in rosa, convegni e doni. Diritti e difesa in Cappella Farnese. Alla Smiraglia si parla di salute

Anche i sindacati di polizia festeggiano la Giornata delle Donne, con convegni e iniziative. Il Sap, questa mattina, dalle 9 in Cappella Farnese a palazzo D’Accursio, organizza ‘La difesa delle donne tra diritto e cultura’, un appuntamento realizzato in collaborazione con Aiga. L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Regione, avrà come tema la conoscenza delle norme e degli istituti posti a tutela delle donne e della loro evoluzione. Relatrici scelte dal Sap, donne della polizia, dell’autorità giudiziaria, delle professioni forensi e dell’Università. Saranno presenti Francesca Fava, dirigente superiore della polizia e direttore del Servizio Controllo del Territorio, il sostituto procuratore di Modena Ilaria Corbelli, l’avvocato Laura Becca, vice presidente delle Camere Penali di Bologna e la professoressa Silvia Renzetti dell’UniBo. Moderatrice dell’evento, l’avvocato Bibiana Francesca Trigiani, presidente dell’Aiga sezione di Bologna. Nell’occasione sarà presentato anche il gadget che la segreteria provinciale donerà l’8 marzo a tutte le colleghe in servizio: un portachiavi con allarme sonoro da attivare in caso di pericolo o aggressione.

‘Salute di genere, prevenzione e stili di vita’, è invece il titolo dell’Assemblea in rosa, annuale appuntamento del Siulp, che si terrà domani dalle 9 alla sala riunioni del VII Reparto Mobiledella caserma Smiraglia. Tra i relatori, Paola Paltretti, presidente Uisp Bologna, Elisa Fiorani, coordinatrice Donne Cisl Emilia Romagna, il professor Alessandro Piras, docente del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, il dottor Luca Caporali, primo dirigente medico della polizia, Loris Pironi, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e la dottoressa Carolina Poli, coordinatrice didattica del corso di laurea in Dietistica. Anche il Siulp, già da oggi, distribuirà un piccolo regalo alle colleghe: un simbolico bracciale dell’amicizia.