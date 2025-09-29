Polizia locale di Bologna: 100 nuovi agenti, avranno priorità precise

Bologna, 29 settembre 2025 – Cento nuovi agenti di polizia locale. Il Comune presenta la riorganizzazione del corpo dei vigili, con un focus particolare sul centro e soprattutto sulla Bolognina.

Dove andranno i nuovi agenti

Pronto a partire il nuovo Nucleo Centro Storico, con 40 operatori presenti nella sede di palazzo d’Accursio, che si aggiungono ai 15 già presenti per servizi specifici, come Consiglio comunale, Tso, rilascio autorizzazioni e vigilanza notturna e durante le feste.

Ma, come detto, gli occhi sono puntati sulla Bolognina teatro di microcriminalità e degrado e allora sarà potenziato anche il reparto territoriale del Navile, dagli attuali 34 a 60 operatori. Poi incrementi anche tra i vari reparti dei Quartieri e di quelli specialistici (motorizzazione, sicurezza urbana, polizia commerciale). In arrivo pure una convenzione tra la polizia locale del Comune e quella della Città metropolitana per la creazione di un rapporto concentrato sulla vigilanza ambientale, vale a dire discariche abusive e abbandono dei rifiuti. Per quanto riguarda le tempistiche, in Bolognina a ottobre gli operatori passeranno già a 50, arrivando a 60 a marzo.

Il sindaco: migliorare la città anche per i turisti

“Dopo 60 assunzioni nell’anno passato, ne stanno arrivando altre 100 - puntualizza il sindaco Matteo Lepore -. Creiamo questi due nuovi nuclei perché vogliamo dare più che un segnale, vogliamo migliorare la città e garantire maggiore impatto. In centro, il nuovo nucleo avrà il compito di essere presente nei luoghi più vissuti da residenti, turisti, commercianti, perché è comune un vero e proprio quartiere. In Bolognina e al Navile vogliamo fare un salto di qualità a partire dall’esposto presentato in procura. Vogliamo mettere a disposizione delle forze dell’ordine tutti gli elementi per sconfiggere assieme il crimine sul territorio, sempre con chiarezza dei ruoli”.

Il nodo del call center notturno

“I cittadini devono capire che il call center della polizia di notte non è l’unica soluzione - insiste Lepore -. Bisogna lavorare insieme e l’assessorato nasce proprio per lavorare con i cittadini, non per sostituirsi a polizia. Oggi a livello nazionale stiamo facendo passi indietro: mentre Bologna sta migliorando i dati, le attività investigative, gli arresti e i presidi, a livello nazionale tutto questo sta peggiorando. È il segno che bisogna fare tutti di più: noi alziamo la mano e diciamo che ci stiamo mettendo questo impegno, con azioni in controtendenza rispetto a panorama nazionale”.

Quando parte la nuova organizzazione

La nuova organizzazione della Locale sarà attiva da novembre, ma grazie al concorso bandito dal Comune nei mesi scorsi, i primi 50 agenti saranno operativi già da mercoledì 1 ottobre, mentre altri 50 arrivano a marzo.

I gruppi di cittadinanza attiva

L’amministrazione invita i cittadini a formare gruppi di cittadinanza attiva raccogliendo le disponibilità all’indirizzo sicurezzapartecipata@comune.bologna.it. Il 28 ottobre c’è in programma la Festa del Corpo, che sarà celebrata annualmente a partire da quest’anno.

“Per sicurezza partecipata intendiamo la messa a sistema di un lavoro che abbiamo portato avanti in maniera diffusa sul territorio - spiega Matilde Madrid, assessora urbana alla sicurezza integrata -. Abbiamo attualmente 16 gruppi di cittadinanza attiva, focalizzati su temi sicurezza e viabilità. Questi gruppi servono intanto a segnalare, ma anche a collaborare con l’amministrazione su azioni da mettere in campo come proposte o idee, monitorare insieme le azioni che condividiamo e dare vita a sopralluoghi congiunti, come quello di domani sera in Bolognina, per vedere dove mettere altre luci dopo l’ultimo potenziamento. E la prossima settimana ce ne sarà un altro in una zona differenze. I cittadini attivi, insomma, sono le nostre ‘antenne’: anche questa mattina io e il sindaco siamo andati in Bolognina e abbiamo parlato con uno dei nostri