Polizia locale a portata di cittadino grazie alla stazione mobile

E’ diventata operativa in questi giorni a San Giovanni in Persiceto la stazione mobile della polizia locale. Venerdì scorso, la stazione mobile, infatti, ha effettuato il primo servizio nella frazione di San Matteo della Decima.

Il veicolo, acquistato grazie ai fondi di un bando regionale, è all’avanguardia e attrezzato con tutto il necessario per la ricezione delle denunce, la rilevazione di sinistri stradali, i controlli di polizia stradale. Ed è inoltre dotato dei dispositivi di protezione individuali necessari per i Tso problematici. Ogni venerdì la stazione mobile sarà presente in piazza a Decima. L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un punto di contatto immediato con i cittadini, facilitando in particolare coloro che hanno difficoltà a recarsi nella sede del comando in via Cappuccini a San Giovanni in Persiceto. E sul tema l’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua ha lanciato un concorso pubblico che prevede assunzioni a tempo indeterminato in qualità di funzionario nell’area di polizia locale. Per quanto riguarda Persiceto si tratta di due assunzioni. Il concorso scadrà alle 12 del prossimo 21 aprile.

p. l. t.