Polizia locale, apre lo sportello

Da dopodomani, 2 gennaio, aprirà lo Sportello Polizia Locale nella sede di via Sozzi 2, a Casalecchio di Reno (zona parcheggione lato via Piave). Viene ampliata la fascia oraria di ricevimento dei cittadini (lunedì, mercoledì e venerdì 8-12.30; martedì e giovedì 14-18.30; sabato 8.30-12.30) che, per pratiche non urgenti e programmabili, saranno accolti previo appuntamento, prenotabile attraverso l’agenda online (tiny.ccPrenotazioniPL) oppure telefonando a Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino (051.598111 oppure 800.011837).

Sarà possibile effettuare tutte le pratiche connesse a violazioni amministrative e pratiche inerenti attività di infortunistica stradale. Allo Sportello Polifunzionale per il Cittadino (Semplice), al municipio di via dei Mille 9, resta possibile espletare altre pratiche