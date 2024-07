Polizia Locale, è scontro:: "Il corpo unico funziona"

"La sicurezza è un bene imprescindibile per una comunità e per questo la Polizia Locale, dall’1 gennaio, tornerà a Malalbergo, sotto le mie dirette dipendenze". Queste le parole del neo sindaco Massimiliano Vogli, in un’intervista al Carlino, parole che sottintendono la contrarietà del primo cittadino al servizio di Locale associato tra i Comuni di Malalbergo, Baricella (dove c’è la sede del comando) e Minerbio. Non sono d’accordo, però, gli altri due sindaci Omar Mattioli di Baricella e la collega di Minerbio Roberta Bonori.

"Pur essendo legittimo per il sindaco di Malalbergo decidere di non rinnovare la convenzione sul servizio associato di Polizia Locale, riteniamo che anche Baricella e Minerbio, in quanto coinvolti in quella decisione, debbano esprimere la loro opinione a riguardo: la scelta di Vogli è in netto contrasto sia con l’interesse dei cittadini del Comune di Malalbergo, sia dei cittadini di Minerbio e Baricella, ma anche dei lavoratori del servizio associato di Polizia Locale".

I due primi cittadini, poi, proseguono fermi: "Mettendo a confronto i dati del servizio pre associazione, cioè del 2016, con quelli dell’ultimo anno rendicontato, cioè il 2023, emerge un considerevole aumento dell’attività svolta, dei controlli, delle sanzioni, nonché un incremento dell’efficienza e dell’operatività del corpo di Polizia Locale. Per rimanere solo sui dati di Malalbergo, il numero dei verbali è raddoppiato (da 3370 del 2016 a 6980 del 2023), i controlli di veicoli senza assicurazione sono passati da 1 a 38, i veicoli non revisionati da 4 a 193, gli abbandoni di rifiuti sanzionati da 36 a 201. L’efficienza del servizio associato dei tre Comuni emerge ancora di più se si confrontano i dati con quelli di Bologna: con 530 agenti il Comune di Bologna ha contestato su strada 1201 sanzioni nel 2023 contro le 2059 del nostro servizio associato che opera con 18 agenti, inoltre a Bologna sono state ritirate 22 patenti contro le 90 ritirate sulle nostre strade dei tre territori comunali. Parlando di costi infine salta agli occhi la notevole riduzione di spesa per il Comune di Malalbergo, che è passato dai 53.695 euro di spese di funzionamento nel 2016 ai 34.880 del 2023, con un risparmio del 35 per cento".

In conclusione aggiungono i due: "Alla luce di questi dati, che sono simili e omogenei anche per i comuni di Baricella e Minerbio, si fatica a capire le ragioni della scelta di Massimiliano Vogli, una scelta sicuramente in contrasto con il principio di efficienza ed economicità che deve avere la pubblica amministrazione. La libertà presuppone anche la responsabile di dare conto di ciò che si sostiene".

Zoe Pederzini